"Dünya Kupası bitene kadar doğum yapmayacağım"

Başarılı bir Dünya Kupası geçiren, bir yandan şampiyonluğu, bir yandan da yeni doğacak çocuğunu hayal ediyor.Granqvist'in 9 aydır hamile olan karısı Sofia'nın yakın bir zamanda doğum yapması bekleniyor. Bu süreçte Dünya Kupası'na devam eden İsveç Mili Takımı'nın kaptanı Granqvist, "Şu an tamamen İsveç Milli Takımı'na konsantreyim, önümüzde kritik maçlar var. Karım çok güçlüdür ve böyle bir durum olacağını önceden biliyorduk. Henüz hiçbir gelişme olmadı ama eğer evimi hızlı bir şekilde ziyaret edip buraya geri gelme şansım olursa, bunu yaparım. Fakat ne olursa olsun çeyrek final maçını kaçırmam." ifadelerinde bulundu.İsveçli futbolcunun hamile olan eşi de sosyal medya üzerinden kocasının bu kararına destek çıktı. Sofia Granqvist, "Kahramanımız, kocam Andreas, turnuvada çok iyi gidiyorsun. Seninle gurur duyuyorum, turnuvanın keyifini çıkar. Ben ve oğlun Novas, seni final maçı bitene kadar evde bekleyeceğiz." diyerek Dünya Kupası bitene kadar doğuma girmeyeceğini ifade etti.Bir kız çocuğuna sahip olan Andreas Granqvist, kısa bir süre sonra dünyaya gelecek erkek çocuğu ile ikinci kez babalık heyecanı yaşayacak.