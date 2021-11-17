Dünya Kupası biletini nasıl alacağız? İşte Katar yolumuz

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nu ikinci sırada bitiren ve playoff biletini alan A Milli Takımımızın Katar yolu...

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Dünya Kupası biletini nasıl alacağız? İşte Katar yolumuz
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17 Kasım 2021 00:38
Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda playofflarda mücadele edecek 12 takım belli oldu.

A Milli Takımımızın da yer aldığı playofflarda yer alan 12 takım şöyle:

Portekiz
İskoçya
İtalya
Rusya
İsveç
Galler
Türkiye
Polonya
Makedonya
Finlandiya
Avusturya
Çekya

A Milli Takımımız seri başı olmadığı için şu 6 takımdan biriyle eşleşecek:

Portekiz
İskoçya
İtalya
Rusya
İsveç
Galler

DÜNYA KUPASI YOLU

Playofflardan Dünya Kupası'na 3 takım daha katılacak. 12 takım 3 yola ayrılacak ve her yoldan 1 takım Dünya Kupası bileti alacak.

Örnek olarak; A Milli Takımımız, seri başı olan 6 takımdan biriyle eşleşecek. Aynı zamanda finale yükselmemiz halinde eşleşeceğimiz muhtemel rakipler de kura çekiminde belli olacak.

Tek maç usulüne göre oynanacak playofflarda ilk maçı kazanmamız halinde diğer eşleşmenin galibiyle oynayacağız ve bu maçı da kazanırsak Katar biletini cebimize koyacağız.

Kura çekimi 26 Kasım'da İsviçre'nin Zürih kentinde çekilecek.

Playofflarda ilk maçlar 24-25 Mart 2022'de, final maçları ise 28-29 Mart 2022'de oynanacak.


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