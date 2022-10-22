Futbolda 2022 Katar Dünya Kupası için geri sayıma başlanırken, Beşiktaş'ın aklı ise turnuvaya katılacak oyuncularından gelecek parada. 4 Beşiktaşlı oyuncunun dev turnuvada oynaması siyah-beyazlılara da kazandıracak.
4 FUTBOLCU DÜNYA KUPASI'NI BEKLİYOR
Beşiktaş, ligde en iyi dereceyle Dünya Kupası arasına gitmek isterken 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek organizasyonda siyah-beyazlı futbolcular da boy gösterecek. Kaptan Atiba, Kanada ile turnuvaya katılmayı iple çekerken Kevin N'Koudou Kamerun, Saiss Fas ve Weghorst da Hollanda ile büyük sahnede boy gösterebilir.
BEŞİKTAŞ KAÇ PARA KAZANACAK?
FIFA, kurallar gereği Dünya Kupası'nda kadroda yer alacak her oyuncu için takımlara günlük 10 bin dolar (186 bin TL) ödeyecek. Bu 4 futbolcunun öncelikle aday kadroya alınması, ardından da kupanın daimi kadrosunda yer bulmaları bekleniyor. Dördünün birden büyük turnuvaya gitmesi halinde Beşiktaş'ın kasasına da günlük 40 bin dolar para gelecek.
ATIBA FORM TUTMAYA BAŞLADI
Öte yandan sakatlığı nedeniyle bu sezon sahaya çıkamayan Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson antrenmanlarına ise son sürat devam ediyor. 39 yaşındaki oyuncunun Kanada kadrosuna davet edilmesine kesin gözüyle bakılırken yavaş yavaş da form tuttuğu öğrenildi.
4 FUTBOLCU DÜNYA KUPASI'NI BEKLİYOR
Beşiktaş, ligde en iyi dereceyle Dünya Kupası arasına gitmek isterken 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek organizasyonda siyah-beyazlı futbolcular da boy gösterecek. Kaptan Atiba, Kanada ile turnuvaya katılmayı iple çekerken Kevin N'Koudou Kamerun, Saiss Fas ve Weghorst da Hollanda ile büyük sahnede boy gösterebilir.
BEŞİKTAŞ KAÇ PARA KAZANACAK?
FIFA, kurallar gereği Dünya Kupası'nda kadroda yer alacak her oyuncu için takımlara günlük 10 bin dolar (186 bin TL) ödeyecek. Bu 4 futbolcunun öncelikle aday kadroya alınması, ardından da kupanın daimi kadrosunda yer bulmaları bekleniyor. Dördünün birden büyük turnuvaya gitmesi halinde Beşiktaş'ın kasasına da günlük 40 bin dolar para gelecek.
ATIBA FORM TUTMAYA BAŞLADI
Öte yandan sakatlığı nedeniyle bu sezon sahaya çıkamayan Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson antrenmanlarına ise son sürat devam ediyor. 39 yaşındaki oyuncunun Kanada kadrosuna davet edilmesine kesin gözüyle bakılırken yavaş yavaş da form tuttuğu öğrenildi.
SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ