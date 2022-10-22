4 FUTBOLCU DÜNYA KUPASI'NI BEKLİYOR

BEŞİKTAŞ KAÇ PARA KAZANACAK?

ATIBA FORM TUTMAYA BAŞLADI

Futbolda 2022 Katar Dünya Kupası için geri sayıma başlanırken, Beşiktaş'ın aklı ise turnuvaya katılacak oyuncularından gelecek parada. 4 Beşiktaşlı oyuncunun dev turnuvada oynaması siyah-beyazlılara da kazandıracak.Beşiktaş, ligde en iyi dereceyle Dünya Kupası arasına gitmek isterken 20 Kasım-18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek organizasyonda siyah-beyazlı futbolcular da boy gösterecek. Kaptan Atiba, Kanada ile turnuvaya katılmayı iple çekerken Kevin N'Koudou Kamerun, Saiss Fas ve Weghorst da Hollanda ile büyük sahnede boy gösterebilir.FIFA, kurallar gereği Dünya Kupası'nda kadroda yer alacak her oyuncu için takımlara günlük 10 bin dolar (186 bin TL) ödeyecek. Bu 4 futbolcunun öncelikle aday kadroya alınması, ardından da kupanın daimi kadrosunda yer bulmaları bekleniyor. Dördünün birden büyük turnuvaya gitmesi halinde Beşiktaş'ın kasasına da günlük 40 bin dolar para gelecek.Öte yandan sakatlığı nedeniyle bu sezon sahaya çıkamayan Beşiktaş'ın kaptanı Atiba Hutchinson antrenmanlarına ise son sürat devam ediyor. 39 yaşındaki oyuncunun Kanada kadrosuna davet edilmesine kesin gözüyle bakılırken yavaş yavaş da form tuttuğu öğrenildi.