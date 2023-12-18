Dünya Kulüpler Kupası'nda ilk yarı final karşılaşmasında Fluminense, Al-Ahly'i 2-0 mağlup etti ve finale çıkan ilk takım oldu.
Fluminense'ye galibiyeti getiren goller 71. dakikada Jhon Arias ve 90. dakikada John Kennedy kaydetti.
Fluminense'nin finaldeki rakibi 19 Aralık Çarşamba günü (yarın oynanacak) Manchester City-Urawa Reds maçının ardından belli olacak.
Fluminense'ye galibiyeti getiren goller 71. dakikada Jhon Arias ve 90. dakikada John Kennedy kaydetti.
Fluminense'nin finaldeki rakibi 19 Aralık Çarşamba günü (yarın oynanacak) Manchester City-Urawa Reds maçının ardından belli olacak.
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