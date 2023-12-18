Dünya Kulüpler Kupası'nda ilk finalist Fluminense

Dünya Kulüpler Kupası yarı final karşılaşmasında Fluminense, Al-Ahly'i 2-0 yendi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Dünya Kulüpler Kupası'nda ilk finalist Fluminense
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18 Aralık 2023 22:56
Dünya Kulüpler Kupası'nda ilk yarı final karşılaşmasında Fluminense, Al-Ahly'i 2-0 mağlup etti ve finale çıkan ilk takım oldu.

Fluminense'ye galibiyeti getiren goller 71. dakikada Jhon Arias ve 90. dakikada John Kennedy kaydetti.

Fluminense'nin finaldeki rakibi 19 Aralık Çarşamba günü (yarın oynanacak) Manchester City-Urawa Reds maçının ardından belli olacak.

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