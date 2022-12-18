Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nı tamamladı!

Avustralya'da düzenlenen Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası'nın son gününde milli sporcu Hüseyin Emre Sakçı 8'incilik, Merve Tuncel ise 23'üncülük elde etti.



Melbourne şehrinde düzenlenen 6. Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası sona erdi.



Organizasyonda Hüseyin Emre Sakçı, erkekler 50 metre kurbağalamada 00.26.09'luk derecesiyle 8'inci olurken, Merve Tuncel ise kadınlar 200 metre serbestte 01.59.32 ile 23. sırada yer aldı.



Doruk Tekin, Berkay Ömer Öğretir, Rasim Oğulcan Gör ve Ümitcan Güreş'ten oluşan milli takım ise 4x100 metre karışık bayrak erkekler yarışında 03.34.89'luk derecesiyle 15. oldu.









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