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Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası başlıyor

Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası salı günü Avustralya'da başlayacak. Organizasyonda Türkiye'yi 9 sporcu temsil edecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası başlıyor
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12 Aralık 2022 13:10
Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, salı günü Avustralya'da başlayacak.

Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 13-18 Aralık tarihlerinde Melbourne şehrinde düzenlenecek.

Organizasyonda Türkiye'yi 3'ü kadın olmak üzere toplam 9 sporcu temsil edecek.

Şampiyonada mücadele edecek yüzücüler şunlar:

Kadınlar:

Deniz Ertan

Merve Tuncel

Nida Eliz Üstündağ

Erkekler:

Berkay Ömer Öğretir

Doruk Tekin

Emre Sakçı

Mert Kılavuz

Rasim Oğulcan Gör

Ümitcan Güreş

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