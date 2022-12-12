Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası başlıyor

Dünya Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası, salı günü Avustralya'da başlayacak.



Türkiye Yüzme Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 13-18 Aralık tarihlerinde Melbourne şehrinde düzenlenecek.



Organizasyonda Türkiye'yi 3'ü kadın olmak üzere toplam 9 sporcu temsil edecek.



Şampiyonada mücadele edecek yüzücüler şunlar:



Kadınlar:



Deniz Ertan



Merve Tuncel



Nida Eliz Üstündağ



Erkekler:



Berkay Ömer Öğretir



Doruk Tekin



Emre Sakçı



Mert Kılavuz



Rasim Oğulcan Gör



Ümitcan Güreş





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