Başkan Esat Delihasan umutlu

9 Türk hakem görev alacak

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Dünya Karate Şampiyonası, 6-11 Kasım tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek.Başkent Madrid'de gerçekleştirilecek şampiyonada Türkiye'yi 11 erkek ve 9 kadın sporcu temsil edecek. Şampiyonada, ferdi ve takım olmak üzere toplam 16 kategoride madalya dağıtılacak.Şampiyonaya 139 ülkeden bin 200 sporcunun katılması beklenirken, bu sayının rekor olacağı belirtildi. Avusturya'da 2016 yılında düzenlenen son Dünya Şampiyonası'na 110 ülkeden bin 49 sporcu katılmıştı.Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan, yaptığı açıklamada, "Bu şampiyona sporcularımız için çok değerli. Çünkü olimpiyatlara en yüksek puanı veren şampiyona." değerlendirmesinde bulundu."Takım hazır ancak maç oynanmadan müsabakayı kazanmak mümkün değil." diyen başkan Delihasan, şunları ifade etti:"Şampiyona bizim için çok önemli. İspanya'da en iyi dereceleri almaya çalışacağız. İnşallah iyi sonuçlar alırız. Gönül ister ki sporcularımızın hepsi madalya alsın. Bayağı bir başarı bekliyoruz ama müsabaka bitmeden madalya gelmiyor. Burada şampiyon da olsan bunu ileriye taşıman lazım. Şampiyon olursan olimpiyat için yolu yarılarsın."Karatenin 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na dahil edilmesinin ardından düzenlenecek ilk Dünya Şampiyonası'nda 9 Türk hakem görev yapacak.Bin 200 sporcunun mücadele etmesinin beklendiği şampiyonada toplam 400 hakem görev alacak.Dünya Karate Şampiyonası'nda görev yapacak Türk hakemler ve sporcular şunlar:Ahmet Şan, Uğur Kobaş, Pınar Güzel, Nizam Baran, Hüseyin Akdemir, Salih Süer, Cenab Türkeri, Mehmet Akif Gürbüz ve Hazım Özdemir.Ferdi kata: Ali Sofuoğlu60 kilo kumite: Eray Şamdan67 kilo kumite: Burak Uygur75 kilo kumite: Erman Eltemur84 kilo kumite: Uğur Aktaş+84 kilo kumite: Alparslan YamanoğluTakım kata: Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Kutluhan DuranTakım kumite: Uğur Aktaş, Erman Eltemur, Burak Uygur, Alparslan Yamanoğlu, Rıdvan Kaptan, Samed Gök, Ömer Abdurrahim ÖzerFerdi kata: Dilara Eltemur50 kilo kumite: Serap Özçelik Arapoğlu55 kilo kumite: Tuba Yakan61 kilo kumite: Merve Çoban68 kilo kumite: Eda Eltemur+68 kilo kumite: Yıldız ArasTakım kata: Dilara Eltemur, Gizem Sofuoğlu ve Rabia KüsmüşTakım kumite: Serap Özçelik Arapoğlu, Tuba Yakan, MerveÇoban ve Meltem Hocaoğlu.