Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nın açılışı yapıldı

Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen, Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğini yaptığı Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası İstikbal SNX Türkiye etabının açılışı, Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirildi.



Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) ile Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek organizasyon için Tekir Kapı'da düzenlenen açılış töreninde konuşan TMF Başkanı Bekir Yunus Uçar, Uluslararası Motosiklet Federasyonuna (FIM) Türkiye'deki kayak merkezlerinin özelliklerini anlatan dosyalar hazırladıklarını, federasyonun da bilinirlik, sportif performans ve kayak merkezi metrajları dolayısıyla Erciyes'i öncelikli görüp değerlendirdiğini aktardı.



Organizasyonla Türkiye, Kayseri ve Erciyes Kayak Merkezi'ni dünyaya tanıtacaklarını belirten Uçar, "Ülkemizdeki tüm güzelliklerin mimarı olan Cumhurbaşkanımızın himayelerindeki bu organizasyona emek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.





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