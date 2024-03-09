Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı

Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda sıralama yarışları yapıldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası'nda ilk gün tamamlandı
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09 Mart 2024 18:55
Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen ve Türkiye'nin ilk kez ev sahipliğini yaptığı Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası İstikbal SNX Türkiye etabında sıralama yarışları yapıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilen organizasyon için Tekir Kapı'da hazırlanan 870 metre uzunluğundaki pistte Türkiye, Norveç, İsveç, Fransa ve İtalya'nın aralarında olduğu 9 ülkeden 19 sporcu yarıştı.

İki grup halinde yarışan sporcularından grupta ilk 6'ya girmeyi başaran 12'si finalde yarışmaya hak kazandı, 4 sporcu ise grup turlarından sonra son şans turunun ardından finale adını yazdırdı.

Türkiye'yi bu alanda ilk kez temsil eden Galip Alp Baysan finale çıkarken, Şakir Şenkalaycı ise finale kalmayı başaramadı.

16 sporcunun mücadele edeceği final yarışları yarın yapılacak.

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