Dünya Judo Şampiyonası Katar'da başlıyor

Dünya Judo Şampiyonası, 7 Mayıs Pazar günü Katar'da başlayacak.



Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre başkent Doha'da yapılacak ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na puan ile kota verecek organizasyonda, Türkiye'yi 7'si erkek ve 4'ü kadın olmak üzere toplam 11 sporcu temsil edecek.



Şampiyonada 99 ülkeden 314 kadın ve 344 erkek judocu mücadele edecek.



Doha'ya giden milli kafilede kadınlar 57 kiloda Hasret Bozkurt, 70 kiloda Fidan Ögel, +78 kiloda Hilal Öztürk ve Kayra Sayit ile erkekler 60 kiloda Salih Yıldız, 66 kiloda Muhammed Ali Demirel, 73 kiloda Umalt Demirel ve Bilal Çiloğlu, 81 kiloda Vedat Albayrak, 90 kiloda Mihael Zgank ve +100 kiloda Münir Ertuğ yer aldı.



Organizasyon 14 Mayıs Pazar günü sona erecek.









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