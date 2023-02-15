Dünya Judo Federasyonu depremzedeler için yardım kampanyası başlattı

Dünya Judo Federasyonu (IJF), 10 ili ve Suriye'yi etkileyen depremler nedeniyle "Uluslararası Deprem Yardım Kampanyası" başlattı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dünya Judo Federasyonu depremzedeler için yardım kampanyası başlattı
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15 Şubat 2023 21:06
Dünya Judo Federasyonu (IJF), Kahramanmaraş merkezli 10 ili ve Suriye'yi etkileyen depremler nedeniyle "Uluslararası Deprem Yardım Kampanyası" başlattı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ülkemizde Kahramanmaraş dahil 10 ilimiz ile Suriye'nin kuzeyinde yıkımlara neden olan depremler üzerine IJF depremzedeler için federasyonumuz ile işbirliği içinde, bağış platformunu oluşturdu." denildi.

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