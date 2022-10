Dünya İniş Kaykay ve Hız Kızağı sporcularından Hasan Dağı Pisti'ne övgü

Dünya İniş Kaykay ve Hız Kızağı sporcuları Avustralyalı Harry Clarke ve Belçikalı Jasmijn Hanegraef, Hasan Dağı Pisti'nin keskin virajları dolayısıyla çok teknik gerektiren bir pist olduğunu söyledi.



Dünya İniş Kaykay ve Hız Kızağı Şampiyonası için Aksaray'a gelen Clarke ve Hanegraef, Hasan Dağı Pisti'ni AA muhabirine değerlendirdi.



Komşusundan etkilenerek 22 yıl önce kaykaya başladığını belirten Clarke, kaykayın kolay bir başlangıç sporu olmadığını belirterek, "Başladıktan sonra gittikçe kolaylaşıyor. Profesyonel olduktan sonra da tekrar yeniden başlamış gibi oluyorsunuz. Hızlı bir spor olduğu için gayet tehlikeli bir spor. Bu hıza alıştıktan sonra da gittikçe kolaylaşıyor." dedi.



Clarke, bu spor sayesinde dünyanın birçok ülkesini gezme fırsatı yakaladığını, bu durumun kendisini çok keyiflendirdiğini ifade etti.



Gittikleri her ülkede farklı olaylarla karşılaştığına dikkati çeken Clarke, "Bazen hızla kayarken tavuk ve köpek gibi hayvanlar çıkıyor karşımıza. Onlardan kurtulmak için bile manevra yapmanız gerekebiliyor. Böyle ilginç olaylarla çok karşılaşıyoruz." diye konuştu.



Hasan Dağı'ndaki parkuru da değerlendiren Clarke, şampiyonanın düzenleneceğinin açıklanmasının ardından internetten araştırma yaptığını dile getirdi.



Şampiyonanın başlamasından 2 gün önce Aksaray'a geldiğini ve gördükleri karşısında hayran kaldığını aktaran Clarke, şunları kaydetti:



"Pist alanı virajları, hızlanması her şey harika. Kafamda köşeleri, virajları tasarladım ancak antrenmanlar sırasında hepsini unuttum. Bambaşka bir durum ortaya çıktı. Çok mücadeleci ve zorluk seviyesi yüksek bir pist burası. O yüzden işimiz gayet zor. Kaykay sporunu yapmak isteyenlerin kesinlikle Hasan Dağı gibi zor bir pistten başlamaması gerekiyor. Bizim sporumuzda güvenlik çok önemli, hiçbir zaman elden bırakılmaması gerekiyor. Hızlı öğreneyim diyerek riske girilmemesi gerekiyor. Yavaş yavaş ve doğru adımlarla bu spor öğrenilebilir. Mutlaka bilen birisinden destek alınması gerekiyor."



- Hanegraef: "Kaykayın çok farklı ve büyük keyfi var"



Kaykay sporuyla 7 yıldır ilgilenen Belçikalı Jasmijn Hanegraef ise arkadaşı sayesinde kaykay sporuna ilgi duyduğunu ve çok sevdiğini söyledi.



Kaykay sporunun zor olduğuna dikkati çeken Hanegraef, "Çok fazla düşüldüğü için her yeriniz morarıyor. Alıştıktan sonra artık bu spordan vazgeçilmiyor. Kaykayın çok farklı ve büyük keyfi var. Başlangıç olarak zor bir spor. Kaykayın üzerinde ona hükmetmek çok keyifli. Şampiyonalarda yarışırken konsantrasyonunuzun en üst seviyelerde olması gerekiyor." ifadelerini kullandı.



Hasan Dağı Pisti'nin zorluğuna vurgu yapan Hanegraef, "Hasan Dağı parkuru, bu konsantrasyonunuzun en üst seviyelerde hatta bir tık üzerinde olması gereken bir yer. Çok ilginç bir yapısı var parkurun. Diğer sporcu arkadaşlarımla da konuştum. Daha önce hiç böyle bir yerde yarışmamıştık, çok eğlenceli. Parkur çok keskin virajlara sahip sporcuların çok teknik kullanması gerekecek. Çok dikkat gerektiriyor ancak şunu da söyleyeyim parkur olarak en iyi yerlerden bir tanesi burası." değerlendirmesinde bulundu.





