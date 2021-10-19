Dünya ikincisi güreşçi Burhan Akbudak dünya şampiyonu olmak istiyor

Norveç'te gerçekleştirilen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 82 kiloda finale çıkmasına rağmen gümüş madalyada kalan Burhan Akbudak, henüz hedefine ulaşamadığını söyledi.



Burhan Akbudak: "2024 Paris olimpiyatları için sıklet değişikliği düşünüyorum. Sadece katılmak değil, madalyayı alıp, bayrağımızı göndere çektirmek ve Türk halkına sevinç yaşatmak istiyorum"



Milli güreşçi, yaptığı açıklamada "Hedefim sadece dünya şampiyonu olmak ve bu hedefime hala ulaşamadım. Kendime söz vermiştim. Kendime saygımı kaybetmemek için o sözümü tutmak istiyorum." dedi.



İnatçı bir insan olduğunu vurgulayan Burhan Akbudak, "Şampiyon olamazsam, kendime verdiğim sözü tutamam. Kendimi bu şekilde motive ediyorum. 2024 Paris Olimpiyatları'na kendimi bu şekilde motive ederek hazırlanmak istiyorum." diye konuştu.



Norveç'e dünya şampiyonluğu hedefiyle gittiğine dikkati çeken Akbudak, "Arkadaşlarımla şakalaşırken, dünya şampiyonu olmadan güreşi bırakmayacağımı söylüyordum. Norveç'te finali yaptım ve dünya şampiyonluğuna ne kadar yakın olduğumu gördüm." değerlendirmesinde bulundu.





Paris Olimpiyatları'na 77 kiloda katılmak istiyor



Güreşte 82 kilonun ara sıklet olduğunu ve olimpiyatlarda yer almadığını hatırlatan Burhan Akbudak, 2024 Paris Olimpiyatları'na 77 kiloda katılmak istediğini dile getirdi.



Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için hazırlık döneminde çaba gösterdiğini belirten 26 yaşındaki güreşçi, sözlerini şöyle sürdürdü:



"2019'da pandemi araya girince, kalifikasyon ve vize müsabakalarında şans bulamadım. 2024 Paris olimpiyatları için sıklet değişikliği düşünüyorum. Sadece katılmak değil, madalyayı alıp, bayrağımızı göndere çektirmek ve Türk halkına sevinç yaşatmak istiyorum. Güreş aşığı bir insanım, evimde bile antrenman yapmadan duramıyorum. Kalifikasyonlarda yer bulamayınca olimpiyat heyecanı benim için erken kapandı. Orada olmak her sporcunun hayali."



Almanya'da da güreşiyor



İstanbul Büyükşehir Belediyespor sporcusu olan ay-yıldızlı güreşçi, aynı zamanda Almanya'da Mainz 88 Kulübü adına da yılın belli dönemlerinde müsabakalara çıktığını aktardı.



Akbudak, daha önce Uluslararası Vehbi Emre Turnuvası'nda dünya şampiyonu ve olimpiyat üçüncüsü rakibini yendiğini belirterek, "Almanya'dan gelen yöneticiler beni izlemiş. Bana bir teklifte bulundular. Almanya'da 2,5 ay süren sezon oluyor. Her hafta Almanya'ya gidip geliyoruz. Dünya şampiyonalarında ve hazırlık kamplarında maçlara çağırmıyorlar. Boşluk buldukça Almanya'ya gidiyorum." şeklinde konuştu.



Bundesliga'nın dünyanın en büyük güreş ligi olduğunu kaydeden Burhan Akbudak, "İlk gittiğimde yaşadığım heyecanı Dünya Şampiyonası'nda bile yaşamamıştım. Dünya minderlerinde güreştim ama Almanya'daki ilk maça çıktığımda ayaklarım titriyordu. Salon çok güzel ve tıklım tıklım oluyor. İnsanlar güreş izlemeye ve seni desteklemeye geliyor." değerlendirmesinde bulundu.



Milli sporcu, pandemi döneminde partner bularak güreşme konusunda sıkıntısının yaşandığını ama kendisinin Almanya'da çıktığı müsabakalarla bu eksikliği hissetmediğini dile getirdi.



Dünya ve Avrupa şampiyonalarındaki rakiplerinin de Almanya liginde yer aldığına dikkati çeken milli güreşçi, "En büyük öz güveni orada kazandım. Avrupa ve dünya müsabakalarında 8 sayı fark yaptığımız zaman sayı tuşu oluyor. Bundesliga'da 15 puan fark olursa sayı tuşu oluyor. Denk rakiplerle karşılaşıyoruz. '8 puanı nasıl alırız?' konusunu düşünürken, orada 15 puan düşüncesine çevirdik. Avrupa ve dünya şampiyonalarındaki rakiplerimi büyük sayı üstünlüğüyle yendiğimde, öz güven kazandım." ifadelerini kullandı.







Oda arkadaşından Rusça öğrendi



Dil öğrenmeye yatkın olduğunu anlatan Burhan Akbudak, milli takım kampları sırasında Ahıska Türkü oda arkadaşı sayesinde Rusça öğrendiğini kaydetti.



Arkadaşının, ailesiyle Rusça konuşmasının ilgisini çektiğini belirten Akbudak, "Bana da öğretmesini istedim. 'Zor dil.' demiş ve İngilizce öğrenmemi istemişti. Aksanı hoşuma gidince Rusça öğrenmek istedim. Hikaye kitabı aldım. Kiril alfabesiyle adımı yazmaya başladım. Arkadaşımın konuştuğunu kendisine tercüme etmeye başladım. Geliştirmeye devam ediyorum." diye konuştu.



İnsanlarla iletişim kurmayı sevdiğini ve Almanya'daki kariyeri sırasında Almanca'yı da geliştirmeye çalıştığını vurgulayan başarılı güreşçi, "Almanya'ya giderken birkaç kelime Almanca öğrenmiştim. Telaffuzunu güzel çıkarmaya çalışıyordum. Oradakiler dile yeteneğim olduğunu söylediler. Rusça'nın yanı sıra Almanca da öğreniyorum." açıklamasını yaptı.



Belediyelerin spora destek vermesinin önemine de değinen Burhan Akbudak, "Ben 2016 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldum. Olimpiyat şampiyonluğu nasıl sporcuların hayaliyse, bence Türkiye'de güreş yapan çoğu sporcunun hayali de bu kulübün bünyesinde yer almak. Kulübümüz bütün imkanları sağlıyor. Kulüp başkanımız Fatih Keleş'e, belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu'na verdikleri destek için teşekkür ediyorum. Belediyelerin verdiği destek olmasa amatör sporlar çok zorluk yaşar." diyerek sözlerini tamamladı.





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