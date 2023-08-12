Dünya ikincisi 19 Yaş Altı Voleybol Milli Takımı, yurda döndü

FIVB 19 Yaş Altı Kızlar Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli takım, yurda döndü.Hırvatistan'ın Osijek kentinde düzenlenen organizasyonun finalinde ABD'ye 3-2 mağlup olarak dünya ikincisi olan 19 Yaş Altı Milli Takımı, İstanbul Havalimanı'nda çiçeklerle karşılandı.Havalimanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, voleybolun yine tarihi bir gün yaşadığını vurgulayarak,ifadelerini kullandı.Her turnuvada kürsüde yer almak istediklerini aktaran Üstündağ, "değerlendirmesinde bulundu.Kaptan Eylül Durgun, takım olarak çok güzel bir turnuva geçirdiklerini belirterek,diye konuştu.Başantrenör Gökhan Durmaz, final maçını kıl payı kaçırdıklarını belirterek,Durmaz, Türk voleybolunun geleceğinin emin ellerde olduğunu vurgulayarak,dedi.