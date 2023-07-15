Dünya Hentbol Şampiyonası'nda dördüncülük geldi

İşitme Engelliler Dünya Hentbol Şampiyonası'nda Sırbistan'a mağlup olan Türkiye turnuvayı 4. sırada tamamladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dünya Hentbol Şampiyonası'nda dördüncülük geldi
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15 Temmuz 2023 17:42
Danimarka'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda Sırbistan'a 29-20 yenilen İşitme Engelli Erkek Hentbol Milli Takımı, organizasyonu dördüncü tamamladı.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Kopenhag'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda milli takım, üçüncülük-dördüncülük maçında Sırbistan'la karşılaştı.

Rakibine 29-20 yenilen milliler, organizasyonu dördüncü tamamladı.

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