Dünya Güreş Şampiyonası sona erdi



17 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası, İstanbul'da sona erdi.



Başakşehir Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonun son gününde serbest stil 92 kiloda Eyyüp Çetin, finalde Gürcü Sandro Kurashvili'ye 10-0 mağlup oldu ve gümüş madalya aldı. Serbest stil 45 kiloda Ebubekir Gür ise Kazak rakibi Nurmukhamed Turdaly'yi tuşla mağlup ederek bronz madalya kazandı.



Türkiye, 1 altın, 3 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplam 8 madalya ile şampiyonayı tamamladı.



Organizasyonda madalya kazanan milli sporcular şunlar:



Grekoromen stil:



110 kilo Cemal Yusuf Bakır – Altın



71 kilo Alkan Akar - Bronz



Kadınlar:



46 kilo Hava Konca - Bronz



57 kilo Eylem Engin - Gümüş



65 kilo Duygu Gen - Gümüş



73 kilo Elmira Yasin – Bronz



Serbest Stil:



45 kilo Ebubekir Gür – Bronz



92 kilo Eyyüp Çetin - Gümüş



