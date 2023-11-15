Dünya Güreş Federasyonu'ndan flaş karar: Tarihte ilk!

Dünya Güreş Federasyonu, milli güreşçi Ali Cengiz'in şampiyonluğuna ortak çıkardı. Federasyon, grekoromen stil 87 kilonun finalinde milli sporcu Ali Cengiz'e yenilen Macar David Losonczi'yi de müsabakada yapıldığı öne sürülen hakem hatası nedeniyle istisnai olarak altın madalya kazanmasına karar verdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dünya Güreş Federasyonu'ndan flaş karar: Tarihte ilk!
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15 Kasım 2023 22:26
Dünya Güreş Federasyonu (UWW), 2023 Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil finalinde milli sporcu Ali Cengiz'e yenilen Macar David Losonczi'yi de müsabakada yapıldığı öne sürülen hakem hatası nedeniyle istisnai olarak ikinci şampiyon ilan etti.

UWW'den yapılan açıklamada, üyelerin, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da yapılan organizasyonun grekoromen 87 kilo final maçının sonucu da dahil olmak üzere birçok konuyu gözden geçirmek için İsviçre'de toplandığı belirtildi.

Toplantıda, maçın sonucunu değiştiren hakem hatasının yapıldığının kabul edildiği ileri sürülen açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

"Uzmanların analizlerine göre hakem hatasının tartışılmaz olduğunu göz önünde bulunduran UWW, istisnai olarak, Losonczi'ye bu kategoride ikinci bir altın madalya verilmesini gerektirdiğini ve kendisinin de dünya şampiyonu olarak ilan edildiğini kabul etti."

Bu kararın güreş tarihinde bir ilk olduğu öğrenildi.

Eylül ayında düzenlenen organizasyonda rakibini 8-7'lik skorla yenen Ali Cengiz, altın madalya kazanarak dünya şampiyonu olmuştu.

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