Dünya Güreş Birliği Başkanı'ndan övgü

Dünya Güreş Birliği Başkanı Nenad Lalovic, Türkiye'nin organizasyon düzenleme anlamında adını daha fazla duyurmaya başladığını belirterek, "Türkiye'nin güreşte büyük turnuvalara ev sahipliği yapacağına hiç şüphem yok." dedi.



Lalovic ile Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, İstanbul'da düzenlenen 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nın ardından AA muhabirinin sorularını yanıtladı.



"DAHA İYİ YERLERE GELECEK"



Türkiye'nin şampiyonaya çok iyi bir ev sahipliği yaptığını belirten Nenad Lalovic, "Güreş, Türkiye'nin ata sporu. Türkiye, güreşte tarihi sonuçlar imza attı. Güreş Türklerin DNA'sında olan bir şey. Türkiye, organizasyon düzenleme anlamında adını her geçen gün daha fazla duyurmaya başladı. Arkadaşım Şeref Eroğlu başkanlığında Türk güreşinin daha iyi yerlere geleceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.



2024 Paris Olimpiyatları elemelerinin de gelecek yıl Türkiye'de gerçekleştirileceğinin altını çizen Lalovic, "Türkiye Güreş Federasyonuna çok güveniyoruz. Türkiye'nin güreşte büyük turnuvalara ev sahipliği yapacağına hiç şüphem yok. Türkiye, bunun için her türlü imkana sahip." diye konuştu.



"BİZİM İÇİN BÜYÜK ŞANS"



Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, Nenad Lalovic'in dünya güreşinin başında olmasının kendileri için büyük bir şans olduğunu kaydetti.



Lalovic'in, federasyonun kuruluşunun 100. yıl dönümünde 17 Yaş Altı Dünya Şampiyonası'nın ev sahipliğini vererek kendilerine büyük bir jest yaptığını aktaran Eroğlu, "Organizasyon düzenleme anlamında bizim üzerimize yok. En iyisini biz yaparız. Olimpiyat elemelerini de almamız bizi mutlu etti. Bize olan desteği ve güveni dolayısıyla Lalovic'e teşekkür ediyorum. Lalovic, bizim için büyük bir şans. Kendisine minnettarız. O bizim eski mihenk dostumuz." şeklinde görüş belirtti.



Göreve geldikten sonra önemli işlere imza attıklarını ifade eden Şeref Eroğlu, "Eksikleri biliyordum. Hızlı kararlar vererek ve iyi bir ekip oluşturarak Türk güreşini içinde bulunan durumdan çıkarmak gerekiyordu. Avrupa Şampiyonası'nda 17 madalya aldık. En üstte istek ve heyecan varsa her şey ona göre şekilleniyor. Güzel işler yaptığımızı düşünüyoruz. Dünya Şampiyonası'nda da 8 madalyaya ulaştık. Takım ruhu ve heyecan oluşturduk. Güreş, şanlı tarihi olan bir branşımız. Amacımız 2024 Paris Olimpiyatları'nda altın madalya kazanmak. Bunun için var gücümüzle çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Türkiye'de marka değeri olan sporcuların kariyerlerini tamamladıktan sonra planlama sıkıntısı yaşadığına dikkati çeken Eroğlu, bu sorunu çözmek için sorumluluk alacaklarını söyledi.



Dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan ve olimpiyatlarda madalya kazanan Taha Akgül, Rıza Kayaalp ve Yasemin Adar gibi önemli sporcuların her zaman yanında olacaklarını kaydeden Eroğlu, "Bu sıkıntıyı en çok yaşayan benim. Bana büyüklerim sahip çıktı. Dil öğrenmek için ABD'ye gittim. Benim önümü o zaman Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı olan Gençlik ve Spor Bakanı'mız Osman Aşkın Bak açtı. Bizim de sorumluluğumuz, Rıza Kayaalp, Taha Akgül ve Yasemin Adar gibi Türkiye'ye mal olmuş dünya çapındaki sporcuların kariyer planlamasını tamamlamak. Federasyon tüm imkanlarıyla sporcuların emrinde. Yeter ki istesinler. Birbirimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.