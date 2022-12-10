X

Dünya Golbol Şampiyonası Portekiz'de sürüyor

Türkiye kadınlarda Danimarka'yı 10-4 yenerken, erkeklerde Brezilya'ya 9-6 mağlup oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Dünya Golbol Şampiyonası Portekiz'de sürüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Aralık 2022 16:58
Portekiz'de düzenlenen Dünya Golbol Şampiyonası'nda grup aşamasında üçüncü maçlar tamamlandı.

Son iki paralimpik oyunlarında şampiyon olan Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, A Grubu'nda Danimarka'yı 10-4 yenerek üçte üç yaptı.

Türkiye, erkeklerde ise C Grubu'nda Brezilya'ya 9-6 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı.

Matosinhos şehrindeki şampiyonada Türkiye yarın kadınlarda Kanada, erkeklerde ise Cezayir ile karşılaşacak.

SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
TÜMÜ