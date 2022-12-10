Dünya Golbol Şampiyonası Portekiz'de sürüyor

Portekiz'de düzenlenen Dünya Golbol Şampiyonası'nda grup aşamasında üçüncü maçlar tamamlandı.
Son iki paralimpik oyunlarında şampiyon olan Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, A Grubu'nda Danimarka'yı 10-4 yenerek üçte üç yaptı.
Türkiye, erkeklerde ise C Grubu'nda Brezilya'ya 9-6 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı.
Matosinhos şehrindeki şampiyonada Türkiye yarın kadınlarda Kanada, erkeklerde ise Cezayir ile karşılaşacak.
Son iki paralimpik oyunlarında şampiyon olan Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, A Grubu'nda Danimarka'yı 10-4 yenerek üçte üç yaptı.
Türkiye, erkeklerde ise C Grubu'nda Brezilya'ya 9-6 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı.
Matosinhos şehrindeki şampiyonada Türkiye yarın kadınlarda Kanada, erkeklerde ise Cezayir ile karşılaşacak.
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