Dünya Golbol Şampiyonası Portekiz'de sürüyor

Portekiz'de düzenlenen Dünya Golbol Şampiyonası'nda grup aşamasında üçüncü maçlar tamamlandı.



Son iki paralimpik oyunlarında şampiyon olan Türkiye Golbol Kadın Milli Takımı, A Grubu'nda Danimarka'yı 10-4 yenerek üçte üç yaptı.



Türkiye, erkeklerde ise C Grubu'nda Brezilya'ya 9-6 mağlup olarak ilk yenilgisini aldı.



Matosinhos şehrindeki şampiyonada Türkiye yarın kadınlarda Kanada, erkeklerde ise Cezayir ile karşılaşacak.





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