Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 230 bini aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 230 bini geçti.Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 230 bin 244'e, vaka sayısı 3 milyon 256 bin 832'ye ulaştı.Kovid-19 yüzünden bugüne kadar en fazla can kaybı 62 bin 208 kişinin hayatını kaybettiği ABD'de görüldü. Bu ülkeyi 27 bin 967 can kaybıyla İtalya, 26 bin 97 ile İngiltere, 24 bin 543 ile İspanya, 24 bin 87 ile Fransa, 7 bin 594 ile Belçika, 6 bin 518 ile Almanya, 6 bin 28 ile İran, 5 bin 541 ile Brezilya, 4 bin 795 ile Hollanda ve 4 bin 633 ile Çin takip etti.1000'den fazla ölümün görüldüğü diğer ülkeler ise Türkiye (3 bin 174), Kanada (2 bin 996), İsveç (2 bin 586), İsviçre (1737), Meksika (1732), İrlanda (1190), Hindistan (1079) ve Rusya (1073) şeklinde sıralandı.Çin'in Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı.Virüs bulaşan 1 milyon 28 bin 686 kişi iyileşirken 1 milyon 997 bin 902 kişinin tedavisi sürüyor.