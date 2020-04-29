Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 3 milyon 147 bini geride bıraktı

Vaka sayısı 10 bini aşan ülkeler

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde Kovid-19 nedeniyle 218 bin 187 kişi hayatını kaybetti, hastalığa yakalanan 961 bin 871 kişi de iyileşti.En fazla vaka ve can kaybında ABD başı çektiEn fazla vaka ve ölümün yaşandığı ülke ABD olurken, Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı verilere göre, ülkede 1 milyon 12 bin 583 kişide Kovid-19 tespit edildi, virüs nedeniyle 58 bin 355 kişi yaşamını yitirdi.Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 10 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:"İspanya 232 bin 128, İtalya 201 bin 505, Fransa 165 bin 911, İngiltere 161 bin 145, Almanya 159 bin 912, Türkiye 114 bin 653, Rusya 99 bin 399, İran 92 bin 584, Çin 82 bin 858, Brezilya 73 bin 235, Kanada 50 bin 26, Belçika 47 bin 334, Hollanda 38 bin 416, Hindistan 31 bin 332, Peru 31 bin 190, İsviçre 29 bin 264, Portekiz 24 bin 322, Ekvador 24 bin 258, Suudi Arabistan 20 bin 77, İrlanda 19 bin 877, İsveç 19 bin 621, Meksika 16 bin 752, İsrail 15 bin 782, Singapur 15 bin 641, Avusturya 15 bin 357, Pakistan 14 bin 885, Japonya 14 bin 448, Şili 14 bin 365, Polonya 12 bin 415, Belarus 12 bin 208, Katar 11 bin 921, Romanya 11 bin 616, Birleşik Arap Emirlikleri 11 bin 380 ve Güney Kore 10 bin 761."Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:"İtalya 27 bin 359, İspanya 23 bin 822, Fransa 23 bin 660, İngiltere 21 bin 678, Belçika 7 bin 331, Almanya 6 bin 314, İran 5 bin 877, Çin 4 bin 633, Brezilya 5 bin 83, Hollanda 4 bin 566, Türkiye 2 bin 992, İsveç 2 bin 355, Kanada 2 bin 859, İsviçre 1699, Meksika 1569, İrlanda 1159, Hindistan 1008, Rusya 972, Portekiz 948, Ekvador 871, Peru 854, Romanya 663, Polonya 606, Avusturya 569, Japonya 407, Pakistan 327, Güney Kore 246, İsrail 212, Şili 207, Suudi Arabistan 152, Birleşik Arap Emirlikleri 89, Belarus 79, Singapur 14, Katar 10."