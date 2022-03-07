Dünya Gençler Kısa Mesafe Sürat Pateni Şampiyonası sona erdi

Polonya'da düzenlenen şampiyonada, ülkemizi 4 kadın 4 erkek sporcu temsil ederken, millilerimiz herhangi bir derece elde edemedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Dünya Gençler Kısa Mesafe Sürat Pateni Şampiyonası sona erdi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Mart 2022 12:27
Polonya'da düzenlenen Dünya Gençler Kısa Mesafe Sürat Pateni Şampiyonası tamamlandı.

Gdansk kentinde yapılan organizasyonda Türkiye'yi kadınlar ve erkeklerde dörder sporcu temsil etti.

Organizasyonda yarışan milli sporcular Aybüke Han, Suğdenaz Berrin Aydın, Melike Selen, Damla Akan, Murat Tahtacı, Muhammed Emir Han, Yusuf Buğra Demirtaş ve Muhammed Melik Cebanay, derece elde edemedi.

SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.