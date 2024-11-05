Dünya Gençler Boks Şampiyonası'ndan madalyayla dönen Havvanur ve Dilara, coşkuyla karşılandı

Karadağ'ın Budva kentinde düzenlenen Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda madalya kazanan Havvanur Kethüda ve Dilara Sak, memleketleri Trabzon'da coşkuyla karşılandı.



Şampiyonada +81 kilogramda dünya şampiyonu olan Havvanur Kethüda ile 75 kilogramda bronz madalya kazanan Dilara Sak için Trabzon Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Çiçekler ve tezahüratlar eşliğinde karşılanan sporculara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.



Karşılamanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Havanur Kethüda, Türkiye'ye madalya ile dönmenin güzel bir duygu olduğunu söyledi.



Kethüda, katıldığı ilk dünya şampiyonasında ilk şampiyonluğunu aldığını vurgulayarak, "İstiklal Marşı'mızı okuttum, güzel bir duyguydu. Final maçı hariç bütün maçları ilk rauntta aldım. Finaldeki Özbek rakibim geçen sene yıldızlarda dünya şampiyonuydu, dünya şampiyonunu yendim." dedi.



Bronz madalya kazanan Dilara Sak ise şampiyon olmak istediğini ama üçüncülükle döndüğünü belirterek, "Şampiyon olmak isterdim ama olmadı. Üçüncülük oldu ama buna da şükür. Benim bu sene gençler kategorisinde son senem. Boks zaten burada başlıyor. Büyükler var, 22 yaş altı var. Mutluyum, güzel bir başlangıç yaptım, bu benim önümü açacak. Daha çok çalışacağım, daha iyi sonuçlarla geleceğim." diye konuştu.



Tezahüratlar eşliğinde tur otobüsüne binen sporcular, aileleriyle şehir turu attı.



