Dünya Galatasaray - Fenerbahçe maçına kilitlenecek

Derbi için dünya çapında çeşitli uluslararası yayıncılarla olan yayın anlaşmalarını sağlamlaştıran beIN SPORTS, bugün TSİ 19.00'da başlayacak olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini kesintisiz olarak 16 saat yayınlayacak.



Dünyanın en büyük derbilerinden biri olan bu zorlu mücadele toplamda 5 kıtadaki toplam 94 ülkeden izlenecek. Türk futbolunun bu özel gecesinde, şık vuruşları ve çalımları yakalayacak 24 kamera ve en ileri seviyedeki prodüksiyon sistemleri ile yayın yapılacak.



Ayrıca, dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca izleyici için havadan en iyi görüntüleri çekebilen özel bir drone kamera ile takımların stadyuma girişlerindeki atmosferi yakalanacak ve iki adet de motosiklet kamerası kullanacak.



NEF Stadı'na da özel bir stüdyo kurulacak. Rumen basını da Morutan ve Cicaldau'dan dolayı bu büyük derbiyi canlı olarak ekranlarına taşıyacak.





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