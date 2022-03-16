Dünya Galatasaray - Barcelona maçını izleyecek

Taraftarlar satışa çıkan tüm biletleri tüketti. Mücadelede 50 bin kişi tribünde takıma destek verecek. Barcelona'yı unutamayacağı bir atmosfer bekliyor. Dev maç 123 ülkeden canlı olarak yayınlanıyor. Neredeyse tüm dünyanın gözü Galatasaraylı yıldızların üzerinde olacak. Cim Bom turu geçerse, büyük prestij sağlayacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Dünya Galatasaray - Barcelona maçını izleyecek
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16 Mart 2022 12:01
Önce Nou Camp'ta Barcelona beraberliği, ardından Nef Stadı'nda Beşiktaş galibiyeti... Galatasaray 'da yarın akşam oynanacak rövanş öncesi moraller yerinde. Sarı-Kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda, 0-0'ın rövanşında kendi evinde Barcelona'yı ağırlayacak. Kuralar çekildiğinde, "Çok zor" gözüyle bakılsa da, bugün Sarı-Kırmızılılar tüm unsurlarıyla tura hazır durumda. Dev mücadelede takıma en büyük desteği taraftarlar verecek. Biletler genel satışa çıktığı gibi tükendi. Yönetim, maça gelemeyecek kombine sahiplerine bilet transferinde kolaylık sağlanacağı açıklamasını yaptı. Yarın akşam tribünde 50 bin kişi Galatasaray'ı ateşlemeye çalışacak. Barça'yı hiç unutamayacağı kadar güçlü bir atmosfer bekliyor.

Scoutlar tribüne akın ediyor

Bu maç, tıpkı İspanya'daki karşılaşmada olduğu gibi yine Galatasaray açısından ciddi bir vitrin anlamı taşıyor. Mücadele tam 123 ülkeden çeşitli platformlarda canlı olarak yayınlanacak. Yani neredeyse tüm dünyanın gözü, Galatasaraylı yıldızların üzerinde olacak. Bu da, Galatasaray'ın Barcelona karşısında turu geçmesi halinde, büyük prestij sağlayacağı anlamına geliyor. Ayrıca Sarı-Kırmızılı futbolcular, önemli Avrupa kulüplerinin temsilcileri tarafından Nef Stadı'nda çıplak gözle izlenecek.

Şimdiden 20 milyon Euro oldu!

Hem Nou Camp'ta hem de derbideki performanslarıyla sınıfı geçmeyi başaran Kerem, Mohamed, Nelsson ve Marcao, bir kez daha kendilerini takip eden scoutları etkilemeyi başarırlarsa, yaz aylarında Galatasaray'ın kapısı çok ciddi tekliflerle çalınabilir. Öyle ki, Kerem için konuşulan rakamlar şimdiden 20 milyon Euro seviyesine geldi. Aynı şekilde Mohamed, Nelsson ve Marcao için de Türkiye standartları göze alındığında astronomik bonservis bedelleri gündeme geliyor.

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