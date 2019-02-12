Dünya futbolunun gözü İstanbul'da!

Dünya futbolunun gözünü kulağını çevireceği FIFA Summit zirvesi yarın (13 Şubat) İstanbul'da start alacak.UEFA'ya bağlı ülkelerin yanı sıra Afrika, Asya, Kuzey ve Güney Amerika ülke federasyonlarının da içinde bulunduğu FİFA'nın ev sahipliği yapacağı Summit 2019 zirvesine 47 ülke temsilcisi katılacak.Futbolla ilgili VAR dahil stratejik konuların masaya yatırılacağı zirveye Türkiye ikinci kez ev sahipliği yapacak.Shangri - La Bosphorus Hotel'de üç gün sürecek olan zirveye zirvede ev sahipliği yapacak olan FIFA başkanı Infantino cuma günü öğleden sonra bir basın toplantısıyla üç günlük zirvenin değerlendirmesini kamuoyuyla paylaşacak.TFF 1. başkanvekili ve UEFA Yönetim Kurulu üyesi Servet Yardımcı çarşamba günü akşamı Infantino ile bir araya gelecek.