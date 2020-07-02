Dünya Espor Þampiyonasý'nda þampiyon Türkiye'den

Türkiye'nin önde gelen espor kulüplerinden Fire Flux Esport, tecrübeli mobil oyuncu kadrosuyla zaferlerine devam ediyor. Fire Flux, Riyad'da düzenlenen 2024 IESF Dünya Espor Þampiyonasý'nda, 16 ülke arasýnda milli takým olarak seçilen tek takým olarak Türkiye'yi temsil etti. PUBG Mobile'ýn farklý haritalarýnda zorlu mücadeleler veren Fire Flux, turnuvayý zirvede tamamlayarak 1.4 milyon TL (40 bin dolar) deðerindeki ödülün sahibi oldu.



Daha önce iki kez Avrupa þampiyonluðu kazanan Fire Flux, dünya þampiyonu olan ilk Türk PUBG Mobile takýmý olarak da tarihe geçti.



Suudi Arabistan'ýn ev sahipliðinde gerçekleþen turnuvada Türkiye ile birlikte geçen sezonun þampiyonu Kýrgýzistan, Brezilya, Ukrayna, Fransa, Moðolistan, Ürdün, Pakistan, Myanmar, Endonezya, Romanya, Bulgaristan, Mýsýr, Fas ve Þili gibi ülkeler yer aldý.



PUBG Mobile'ýn Sanhok, Erangel ve Miramar haritalarýnda gerçekleþen 2024 IESF Dünya Espor Þampiyonasý'nda Fire Flux, toplam 213 puan toplayarak þampiyonluðu göðüsledi.



Þampiyonanýn en deðerli oyuncusu Fire Flux'tan



Karþýlaþmalarýn sonunda üstün çaba ve baþarýlarýyla öne çýkan ligin en deðerli oyuncusu (MVP), milli takým olarak Türkiye'yi temsil eden Fire Flux'tan seçildi. Takýmýn sevilen oyuncusu Taha "Soulless" Avþar, bu prestijli "MVP" unvanýný kazanarak turnuvaya damgasýný vurdu.



