Dünya Eskrim Şampiyonası'nda 5 milli sporcumuz sahne aldı!

İtalya'da devam eden Dünya Eskrim Şampiyonası'nda 5 milli sporcu piste çıktı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dünya Eskrim Şampiyonası'nda 5 milli sporcumuz sahne aldı!
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23 Temmuz 2023 17:47
İtalya'da devam eden Dünya Eskrim Şampiyonası'nda 5 milli sporcu piste çıktı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, Milano şehrindeki şampiyonada kadınlar flörede Fatima Zehra Anbarlılar'ın 78'inci, Nazlı Ceren Alioğlu'nun 80'inci, Lal Ertün'ün 87'nci ve Almila Birçe Durukan'ın ise 113'üncü olduğu belirtildi.

Erkekler epede ise Hilmi Taha Ekenler'in şampiyonayı 234'üncü sırada tamamladığı kaydedildi.

Şampiyonada yarın kadınlar kılıç ve erkekler flöre kategorilerinde karşılaşmalar yapılacak.

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