Dünya ebelemece şampiyonası

Evet yanlış duymadınız. Çocukluğumuzun oyunu "ebelemece" resmen gerçek bir spor dalı olarak dünyada oynanan bir oyun oldu. İşte bu güzel yarışmadan güzel görüntüler
GÜN İÇİNDEN KISA KISA Şenol Güneş'ten ayrılık ve Milli Takım açıklaması!
Tecrübeli teknik adam, siyah-beyazlılarla sezon sonunda sözleşmesinin biteceğini ve Beşiktaş'tan ayrılma gibi bir durumunun söz konusu olmadığını dile getirdi. Öte yandan Güneş, Beşiktaş'tan ayrıldığı taktirde Milli takım çalıştırmayı tercih edeceğini de konuşmasının devamında belirtti. Roger Marti'den Galatasaray itirafı! ''Teklif oldu''
Levante'nin golcü oyuncusu Roger Marti, La Liga'ya çıktıkları sezon Galatasaray'dan bir teklif olduğunu açıkladı. Dünya devleri, Eljif Elmas'ın peşinde!
Avrupa'nın önemli kulüplerinin scout'ları Makedon Milli Takımı formasıyla Ermenistan karşısında döktüren Eljif Elmas'ı yakından takip etti. Bu kulüpler arasında Manchester City ve Benfica da var.