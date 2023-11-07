Dünya devi, Fenerbahçeli yıldız için geldi!

Arsenal Uluslararası Scout Şefi Romain Poirot, Fenerbahçeli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu Trabzonspor maçında izledi. İşte detaylar...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Dünya devi, Fenerbahçeli yıldız için geldi!
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07 Kasım 2023 21:11
Fenerbahçe'nin Trabzonspor'a mağlup olmasına rağmen etkili bir oyun ortaya koyan Ferdi Kadıoğlu'na flaş bir talip çıktı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Dünya devi Arsenal, Trabzonspor maçında milli oyuncuyu izledi.

İngiliz ekibinin Uluslararası Scout Şefi Romain Poirot, Trabzonspor maçında Ferdi Kadıoğlu'nu takip etti.

OLUMLU RAPOR VERİLDİ

Habere göre Fenerbahçe'nin maçı kaybetmesine rağmen oyuncunun performansını çok beğendi ve olumlu rapor verdi. Bununla birlikte Arsenal'in milli oyuncu için kısa süre içinde hamle yapabileceği ifade edildi.

Fenerbahçe ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Ferdi, toplamda 164 maçta forma giydi. 15 gol atarken, 20 de asist yaptı.

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