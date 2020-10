Dünya derbisi 'El Clasico'da 244. randevu zamanı

İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 7. haftasında 24 Ekim günü oynanacak ve "El Clasico" olarak adlandırılan Barcelona-Real Madrid maçında takımlar 244. kez karşı karşıya gelecek.



El Clasico tarihinde bu zamana kadar oynanan maçlar sonunda Real Madrid'in 96, Barcelona'nın 95 galibiyeti bulunurken, 52 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.



İspanya'nın iki büyük takımı ligde ise bu zamana kadar 180 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Real Madrid 73, Barcelona 72 galibiyet alırken, 35 müsabaka eşitlikle tamamlandı.



İlk defa 26 Mart 1916 tarihinde oynanan El Clasico'da takımlar son olarak 1 Mart 2020'de karşı karşıya gelmişti.



Nou Camp Stadı'nda (TSİ) 17.00'de başlayacak karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı tarihte ilk defa seyircisiz oynanacak.



Her iki takım da ligdeki son maçlarını kaybederken, Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında Macar Ferencravos'u 5-1 mağlup eden Barcelona, Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımına 3-2 yenilen Real Madrid'e göre daha moralli durumda.



Teknik direktör Zinedine Zidane'ın takımı Real Madrid, Nou Camp Stadı'nda son 4 maçtır (3 beraberlik, 1 mağlubiyet) kazanamıyor.



- Maç sayısında Ramos, gol sayısında Messi



El Clasico tarihinde en fazla forma giyen futbolcu 44 maçla Real Madrid'den Sergio Ramos olurken, onu 43 karşılaşma ile Barcelona'dan Lionel Messi izliyor.



Messi aynı zamanda 26 gol ile El Clasico tarihinde ağları en fazla havalandıran futbolcu konumunda.



Teknik direktör olarak ilk El Clasico maçına çıkacak olan Hollandalı Ronald Koeman, Barcelona formasıyla futbolculuk döneminde 14 kez (6 galibiyet, 5 mağlubiyet, 3 beraberlik) bu heyecanı yaşamıştı.



- Koeman ve Zidane basın toplantısı düzenledi



Önemli karşılaşma öncesi Barcelona Teknik Direktörü Ronald Koeman ve Real Madrid Teknik Direktörü Zinadine Zidane, basın toplantısı düzenledi.



Basın toplantısında konuşan Koeman, "Benim futbolculuk dönemime nazaran El Clasico'da çok fazla değişen bir şey olmadı. Şu anda sadece seyirci olmayacak. Her zaman kupa kazanma mücadelesi veren iki büyük takım var. Madrid son maçlarda iyi sonuçlar almamış olabilir ama moralsiz olduğu anlamına gelmez. Çok tecrübeli futbolcuları var. İki mağlubiyetin ardından kazanmak zorunda olduklarını biliyorlar. Karşılaşmayı çok ortada görüyorum. Her iki takım da çok kaliteli ve tecrübeli. Bu tür maçlarda sonucu küçük detaylar belirliyor." değerlendirmesinde bulundu.



Son iki maçını kaybeden Real Madrid'de geleceği tartışılmaya başlanan teknik direktör Zinedine Zidane ise, "Takımdaki kaderimin belli olacağı yazılıyor. Olabilir, bunu inkar edemem. Geçen sezon da aynı şey deniliyordu, ya da Madrid'e ilk geldiğimde. Ben sadece işimi yaparım, gerisi önemli değil." ifadelerini kullandı.



Olumlu düşünmeleri gerektiğini ve Real Madrid'in her zaman tepki verecek kapasiteye sahip olduğunu aktaran Zidane, "Her maçın hikayesi ayrıdır. Futbolun iyi yanı da çok hızlı bir şekilde durumu değiştirebilmendir." diye konuştu.



La Liga'nın 7. haftasında oynanacak El Clasico öncesinde bir maçı eksik olan Real Madrid 10 puanla 3'üncü, iki maçı eksik Barcelona ise 7 puanla 9'uncu sırada yer alıyor.