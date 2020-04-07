Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen'den "evde kal" çağrısı

Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kaldığı süreçte neler yaptığını anlattı ve vatandaşlara "evde kal" çağrısında bulundu.

Dünya dalış rekortmeni Şahika Ercümen'den 'evde kal' çağrısı
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07 Nisan 2020 15:14
Serbest dalış rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "evde kal" çağrısında bulundu.

Ercümen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada etkili olan salgın nedeniyle evinden çıkmadığını, gelecek sezon kırmayı hedeflediği yeni dünya rekoruna evinde, meditasyon ve nefes teknikleri çalışmalarıyla hazırlandığını belirtti.

Bu süreçte evde kalmanın hayati önem taşıdığını vurgulayan dünya rekortmeni Ercümen, şöyle konuştu:

"Evde vücut ağırlığı ile antrenmanlar yapıyorum. Nefes çalışmaları yapıyorum ki bu virüse karşı akciğer ve solunum sistemimizin kuvvetlenmesi için çok çok önemli. Sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. Az ve öz yemek yiyorum. Düzenli uyumaya çalışıyorum çünkü bu saydıklarımın hepsi bizlerin bağışıklık sistemimizin olmazsa olmazlarıdır. Lütfen evde kalmaya devam edin. Evde, istedikten sonra yapacak çok şey var. Umarım ülke olarak bu kötü dönemi en az hasarla atlatırız."

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