Dünya Challenge Kupası'nda ikinci eleme yarışları sona erdi!

Mersin'in ev sahipliğinde 6. kez organize edilen Artistik Cimnastik Dünya Challenge Kupası'nda ikinci eleme yarışları tamamlandı.



Mersin Olimpik Cimnastik Salonu'nda düzenlenen kupaya, 25 ülkeden 97 sporcu katılıyor.



Organizasyonun ikinci gününde kadınlar ve erkekler kategorisinde düzenlenen eleme müsabakalarında mücadele eden sporcular, jüriden en yüksek puanı almak için yarıştı.



Sporcular şampiyonanın ikinci gününde yer, denge, atlama masası, halka ve barfiks aletlerinde finale kalmak için performans sergiledi.



İki gün süren elemelerde gösterdikleri performansla Türkiye'yi final müsabakalarında temsil edecek sporcular ile yarışacakları aletler ise şöyle oluştu:



