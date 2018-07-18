Dünya bunu tartışıyor... Bu kadın kaç yaşında

Finlandiya'nın Tampere kentinde devam etmekte olan "20 Yaş Altı Dünya Atletizm Şampiyonası"nda, 16 yaşında olduğu belirtilen Etiyopyalı sporcu üzerinden tartışma başladı.Sosyal medya üzerinden, şampiyonada çekilen bir fotoğraf paylaşılarak, Etiyopyalı atlet üzerinden tartışma başlatıldı.Fransız Le Figora gazetesinde yer alan habere göre; Finlandiya'da düzenlenen şampiyonanın 5 bin metre koşusunda, üçüncü olup bronz madalya kazanan Girmawit Gebrzihair'in 16 yaşından büyük olduğu iddia edildi. Girmawit Gebrzihair'in, Uluslararası Atletizm Federasyonu (IAAF) tarafından onaylanan kimlik bilgilerinde, "21 Kasım 2001" doğumlu olduğu belirtildi.İşte o fotoğraf: