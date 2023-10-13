Dünya bunu konuşuyor! CR7'ye 99 kırbaç cezası

SARILMANIN CEZASI 99 KIRBAÇ

"PİŞMANIM" DERSE CEZA AFFEDİLİR

Cristiano Ronaldo, portresini çizen İranlı ressam Fatemeh Hamami'ye dokunduğu ve sarıldığı için İran'da 99 kırbaç cezasıyla yargılanmaya başlandı.Ronaldo'nun takımı Al Nassr, Asyaa Şampiyonlar Ligi'nde Persepolis ile karşılaşmak için Tahran'a gitti. Ronaldo'nun takımı bu maçı 2-0 kazandı. Maçtan sonra İranlı ressam Hamami, çizdiği portreleri Ronaldo'ya hediye etti. Ronaldo da buna karşılık olarak Hamami'ye imzalı formasını hediye etti ve sarıldı.'Sarılma' üzerine çok sayıda İranlı avukat, Ronaldo'yu şiket etti. Çünkü, İran yasalarında bekar bir kadına dokunmanın cezasının zina ile eşdeğer olduğu ve 99 kırbaç gerektirdiği belirtildi.Cristiano Ronaldo, pişman olduğunu dile getirir ve bir daha yapmayacağını iletirse 99 kırbaç cezası affedilecek.