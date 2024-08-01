Dünya bu Türk'ü konuşuyor: Yusuf Dikeç

Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Yusuf Dikeç'in kulaklıksız sahneye çıkıp tek eli cebinde atış yapması Türkiye ve dünyada gündeme oturdu.

Dünya bu Türk'ü konuşuyor: Yusuf Dikeç
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi Türk spor tarihine adlarını yazdırdı.

Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan'dan oluşan milli takım, olimpiyat tarihinde Türkiye'ye atıcılıktaki ilk madalyasını kazandırdı.

Elemelerde 582 puanla birinci olan ve aynı zamanda olimpiyat sıralama rekorunu da egale eden Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, finalde Sırbistan ile karşılaştı.

Müsabakayı son atışlar sonucu 16-14 kaybeden ve olimpiyat ikincisi olan milliler, Türk sporu adına bir ilki gerçekleştirdi.

OLİMPİYATLARDA 5. KEZ MÜCADELE ETTİ

Yusuf Dikeç, üst üste 5. kez olimpiyatlarda mücadele etti.

Daha önce katıldığı 4 olimpiyatta madalya alamayan Dikeç, hedefine Paris 2024'te ulaştı.

Olimpiyat madalyasını koleksiyonuna ekleyen tecrübeli atıcının kariyerinde 2 dünya ve 5 Avrupa şampiyonluğu madalyası da bulunuyor.

Jandarma Gücü Spor Kulübü bünyesinde spor hayatını sürdüren Dikeç, ayrıca Jandarma Genel Komutanlığı'nda Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesinde bir asker...



RAHATLIĞIYLA DÜNYADA GÜNDEM OLDU

Kulaklıksız sahneye çıkıp tek eli cebinde atış yaparak gümüş madalya kazanan milli sporcumuz Yusuf Dikeç, sosyal medyada dünya gündemine oturdu.

Dikeç'in ekipmansız ve eli cebinde atış yapması çok konuşulurken Sırp rakibi ise bulanıklığı önlemek için ilave lens, daha fazla hassasiyet için ana lens, ortam gürültüsünü susturmak için kulak koruyucuları takması dış basında gündem ve mizah konusu oldu.

Dikeç'in bir eli cebinde gümüş madalyayı alması dış basında "Bir Türk'ten başka kim bir eli cebinde sahneye çıkıp gümüş madalyayı kazanır?" ifadeleri ile yorumlandı.

FELSEFESİ BEĞENİ TOPLADI

Öte yandan Paris Olimpiyatları resmi sitesinde kişisel bilgilerine yer veren Yusuf Dikeç'in hayat felsefesi kısmında "Başarı, elleriniz cebinizdeyken gelmez." ifadelerini kullanması dikkat çekti.










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