Dünya bir numarası Naomi Osaka anne oldu

Teniste tek kadınlar eski dünya 1 numarası Japon sporcu Naomi Osaka, anne oldu.
Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından yapılan açıklamada; Osaka'nın, ABD'nin Los Angeles kentinde bir kız çocuğu dünyaya getirdiği bilgisi verildi.
25 yaşındaki eski dünya 1 numarasının 4 grand slam şampiyonluğu bulunuyor.
Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından yapılan açıklamada; Osaka'nın, ABD'nin Los Angeles kentinde bir kız çocuğu dünyaya getirdiği bilgisi verildi.
25 yaşındaki eski dünya 1 numarasının 4 grand slam şampiyonluğu bulunuyor.