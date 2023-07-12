Dünya bir numarası Naomi Osaka anne oldu

Teniste tek kadınlar eski dünya 1 numarası Naomi Osaka anne oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dünya bir numarası Naomi Osaka anne oldu
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12 Temmuz 2023 16:38
Teniste tek kadınlar eski dünya 1 numarası Japon sporcu Naomi Osaka, anne oldu.

Kadınlar Tenis Birliği (WTA) tarafından yapılan açıklamada; Osaka'nın, ABD'nin Los Angeles kentinde bir kız çocuğu dünyaya getirdiği bilgisi verildi.

25 yaşındaki eski dünya 1 numarasının 4 grand slam şampiyonluğu bulunuyor.

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