Dünya bir numarası için bereketsiz toprak!

Roger Federer'in emekliye ayrıldığı, artık zamanı gelmesine karşın Rafael Nadal'ın ısrarla devam etmeye çalıştığı ancak başarılı olamadığı teniste meydan tamamen Novak Djokovic'e kalmıştı. Bir süredir katıldığı hemen her turnuvayı kazanan Sırp raket lehine olan statükonun, bu şekilde sürüp gitmesi bekleniyordu.



Ancak bugünlerde sürmekte olan Roland Garros, tam anlamıyla kendisine çelmeyi takan zemin oldu. Üçüncü turda Musetti ile 4 buçuk saat süren bir maç oynadı. Sabaha karşı sona eren turnuva tarihinin en geç saatte biten maçı, yıldız ismin uyku düzenini bozdu. Rakibine üst üste iki set verdiği maçı zorla kazanması da ilerisi için uyarı sinyaliydi.



Djokovic'in bir yol kazasını son anda atlattığını, bundan sonrasının kendisi için daha kolay olacağını düşünenler, dördüncü turda Cerundolo ile olan buluşmasında aynı sahnelere tanık olunca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Tıpkı bir önceki maçında olduğu gibi üst üste iki set kaybetti. Yine önceki maçta olduğu gibi sık sık yere düştü, sağlık molası aldı. Bu maçı da kazandı kazanmasına ama bir gün sonra ortaya çıkan gelişmeler, bunun yalnıza bir pirus zaferi olduğunu ortaya koyacaktı.



Dizinden sakatlanmıştı kahramanımız, menisküs yırtığı tespit edildi. Çeyrek finale çıkmadan turnuvadan çekildi, ameliyata girdi. Böyle olunca bir süredir zirvesinde bulunduğu dünya sıralamasındaki yerini kaybetti, Sinner yeni dünya bir numarası oldu. Yeteneği ve meşhur mental sağlamlığı hala yerinde olsa da artık 37 yaşındaydı, vücudu izin verdiği müddetçe ancak bunları sergileyebileceği bir evreye girmişti. Tıpkı Nadal gibi, yaş haddinden kaynaklanan ve her sporcunun bir gün tadacağı acı gerçekle yüzleşti o da sonunda.



Roland Garros'taki kortların durumuna sorumluluğu yüklemek istedi. Toprak zeminin aşırı kaygan olmasıydı yaşadıklarının sebebi. Ne var ki rakipleri de aynı koşullarda karşısına çıkıyordu. Belki de yaşlandığı için huysuzlanıyordu sadece. Acaba sonun başlangıcı mıydı yaşadıkları?



FAVORİLERDEN SABALENKA ELENDİ



Roland Garros'ta heyecan dün oynanan çeyrek final maçlarıyla sürdü. Tek kadınlarda 2 numaralı seribaşı olan turnuvanın favorilerinden Aryna Sabalenka'nın elenmesi günün sürprizi oldu. Belaruslu tenisçi, Rus raket Mirra Andreeva'ya üç set sonunda mağlup olarak turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın setleri 7-6, 4-6, 4-6'lık skorlarla sona erdi.



Bir diğer çeyrek finalde 12 numaralı seribaşı Paolini, Kazak Rybakina'yı üç setlik bir mücadeleyle saf dışı bıraktı. İtalyan raket Kazak rakibini 6-2, 4-6, 6-4'lük setlerle mağlup etti. Bu sonuçların ardından Jasmine Paolini ile Mirra Andreeva yarı finalde birbirinin rakibi oldu.





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