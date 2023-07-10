Dünya Badminton Şampiyonası'na doğru

Bu sene Brezilya'da düzenlenecek 6. İşitme Engelliler Dünya Badminton Şampiyonası başlıyor.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dünya Badminton Şampiyonası'na doğru
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10 Temmuz 2023 13:28
6. İşitme Engelliler Dünya Badminton Şampiyonası'na katılacak milli sporcular, Brezilya'ya gidecek.

Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyon, 20 ülkenin katılımıyla 14-25 Temmuz tarihlerinde Para De Minas şehrinde düzenlenecek.

Türkiye'yi organizasyonda milli sporcular Furkan Büyükgöze, Muhammed Mahmut Sert, Telli Nur Ataş ve Hale Nur Küçüksevgili temsil edecek.

Milli sporcular, organizasyonun düzenleneceği kente hareket edecek.

Milli sporcular, geçen yıl İşitme Engelliler Avrupa Badminton Şampiyonası'nda ikinci olarak toplam 12 madalya kazanmıştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Kerim Vural, "Sporcularımız uzun zamandır Dünya Şampiyonası için emek verdi. İnanıyorum ki emeklerinin karşılığını alacaklar. Sporcularımıza güvenimiz sonsuz. Tüm sporcularımıza, antrenörlerimize ve teknik ekibimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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