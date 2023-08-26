Dünya Atletizm Şampiyonası'nın yedinci günü sona erdi

Macaristan'da düzenlenen 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın yedinci günü tamamlandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dünya Atletizm Şampiyonası'nın yedinci günü sona erdi
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26 Ağustos 2023 00:16
Macaristan'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nın yedinci günü sona erdi.
 Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun yedinci gününde kadınlarda 4x100 bayrak, yüksek atlama elemeleri, 800 metre yarı finali, üç adım atlama, cirit ve 200 metre finalleri, erkeklerde cirit, 4x100 bayrak elemeleri ve 200 metre finali yapıldı.

Kadınlar üç adım atlamada son atlayışında elde ettiği 15.08'lik derecesiyle altın madalyaya uzanan Venezuelalı Yulimar Rojas, bu organizasyonda dördüncü kez üst üste aynı başarıyı tekrarladı.

Ukraynalı Maryna Bekh-Romanchuk 15.00'la gümüş, Kübalı Leyanis Perez Hernandez ise 14.96'lık derecesiyle bronz madalya elde etti. 21 yaşındaki Hernandez, dünya şampiyonasında ilk kez madalya kazanma başarısı gösterdi.

 Kadınlar cirit atmada şampiyon değişti

Kadınlar cirit atmada Japon Haruka Kitaguchi, son atışında elde ettiği 66.73'lük derecesiyle altın madalya kazandı. Son dünya şampiyonasında bronz madalya elde eden Kitaguchi, organizasyonda ilk altın madalyasına Budapeşte'de elde etti.

Kolombiyalı Flor Denis Ruiz Hurtado, 65.47'yle ikinci, Avustralyalı Mackenzie Little, 63.38'le üçüncü oldu.

Son dünya şampiyonu Avustralyalı Kelsey-Lee Barber ise 61.19'luk derecesiyle organizasyonu yedinci sırada tamamladı.

 Kadınlarda 200 metrede Jamaikalı Jackson şampiyona rekoru kırdı

Kadınlarda 200 metrede Jamaikalı Shericka Jackson, 21.41'lik derecesiyle şampiyona rekoru kırarak altın madalyaya ulaştı. Son dünya şampiyonu Jackson, kadınlarda 21.34 saniyeyle dünya rekorunu elinde bulunduran ABD'li Florence Griffith-Joyner'dan sonra tarihin en iyi ikinci süresini elde etti.

Aynı disiplinde ABD'li Gabrielle Thomas 21.81'le ikinci, bir başka ABD'li Sha'Carri Richardson ise 21.92'yle üçüncü oldu.

 Erkeklerde ABD'li atlet Noah Lyles, "duble" yaptı

Erkekler 200 metrede ABD'li Noah Lyles, 19.52'lik derecesiyle altın madalya etti. Erkekler 100 metrede de şampiyonluk yaşayan Lyles, Jamaikalı atlet Usain Bolt'tan sonra bu başarıyı gösteren ilk atlet olarak tarihe geçti

Aynı branşta ABD'li Erriyon Knighton 19.75'le gümüş, Botsvana'dan Letsile Tebego 19.81'le bronz madalya kazandı.

 ABD 23 madalyaya ulaştı

Organizasyonun yedinci günü tamamlanırken ABD, 8 altın, 8 gümüş, 7 bronz toplam 23 madalyayla ilk sırada yer aldı.

4 altın madalyayla İspanya ikinci, 3 altın, 3 gümüş, 3 bronz toplam 9 madalyayla Jamaika üçüncü sırada bulunuyor.

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