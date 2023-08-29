Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Hindistan ile Pakistan arasındaki buzları eriten rekabet

Hindistan ile Pakistan arasında askeri, siyasi ve sportif alanlarda yıllardır süren rekabette yeni perde, 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nın erkekler cirit atma disiplininde yaşandı.



Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun dikkati çeken mücadelelerinden biri de erkekler cirit atmada gerçekleşti.



Hindistan ile Pakistan arasında yıllardır süren gerilim, bu defa yerini cirit atmada madalya mücadelesi veren iki ülke sporcusunun Dünya Atletizm Şampiyonası'ndaki dostane rekabetine bıraktı.



- Altın madalya Hint sporcunun



Erkekler cirit atmada 88,17 metre mesafeye ulaşan Hint sporcu Neeraj Chopra, Pakistanlı Arshad Nadeem'i geride bırakarak Dünya Atletizm Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.



Geçen yıl ABD'de düzenlenen organizasyonda gümüş madalya alan son olimpiyat şampiyonu Chopra, Hindistan'a şampiyona tarihindeki ilk altın madalyasını getirdi.



Şampiyona tarihinde üç madalyası bulunan Hindistan, diğer derecesini ise Paris 2003'te Anju Bobby George'un kadınlar uzun atlamadaki bronz madalyası ile elde etti.



- Pakistan'ın organizasyondaki ilk madalyası



Pakistanlı Arshad Nadeem, Budapeşte'deki 87,82 metrelik atışıyla erkekler cirit atmada gümüş madalya aldı.



Dirsek ve diz sakatlıklarını atlatarak katıldığı organizasyonda bireysel anlamda sezonun en iyi derecesine imza atan Nadeem, ülkesine şampiyona tarihindeki ilk madalyasını kazandırdı.



- İki sporcu birlikte poz verdi



Neeraj Chopra ve Arshad Nadeem, iki ülkenin özellikle kriket sahalarında yaşadığı gerilimin aksine müsabakanın ardından pistte dostane tavırlar sergiledi.



Chopra, madalya seremonisinin ardından pistteki kutlamalar esnasında Nadeem'i birlikte fotoğraf çektirmek için yanına davet etti. İki sporcu yan yana gelerek objektiflere poz verdi.



Nadeem ise yarışmanın ardından yaptığı açıklamada Chopra'yı elde ettiği başarı için kutlayarak iki ülkenin podyumun ilk iki basamağında yer almasından dolayı mutlu olduğunu dile getirdi.



