Dünya Atletizm Şampiyonası'nda flaş olay

Macaristan'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda evlilik teklifi sürprizi yaşandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dünya Atletizm Şampiyonası'nda flaş olay
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24 Ağustos 2023 15:30
Macaristan'da devam eden 19. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 35 kilometre yarışının sonunda evlilik teklifi sürprizi yaşandı.

Başkent Budapeşte'de düzenlenen organizasyonun altıncı gününün sabah seansında erkekler ve kadınlar 35 kilometre yarışları yapıldı.

Kadınlar 35 kilometre disiplininin bitiş çizgisine gelen Slovak atlet Dominik Cerny, takım arkadaşı Hana Burzalova'nın yarışı tamamlamasının ardından diz çöküp evlilik teklifinde bulundu.

Şaşkınlığını gizleyemeyen Hana Burzalova, evlenme teklifini kabul etti.

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