Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası koronavirüs yüzünden iptal edildi

Kanada'da düzenlenmesi planlanan Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal oldu

Haber; AA
Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası koronavirüs yüzünden iptal edildi
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12 Mart 2020 15:07
Kanada'da düzenlenmesi planlanan Dünya Artistik Buz Pateni Şampiyonası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle iptal edildi.

Uluslararası Buz Pateni Federasyonundan (ISU) yapılan açıklamaya göre, Montreal kentinin 16-22 Mart tarihlerinde ev sahipliği yapacağı organizasyonun, artan sağlık endişeleri yüzünden iptal edilmesine karar verildi.

Mevcut koşullar altında şampiyonanın 2020'de düzenlenmesinin mümkün görünmediği, şartlar iyileşse bile ekim ayından önce yapılamayacağı belirtildi.

 
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