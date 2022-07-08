Dünya Antalyasporlular Günü'nde büyük coşku

Antalya'da "07.07 Dünya Antalyasporlular Günü" etkinliği düzenlendi.



07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği tarafından Konyaaltı ilçesi Boğaçayı mevkisindeki arazide, "Antalyaspor için bir meşale de sen yak!" sloganıyla düzenlenen organizasyonda, şarkılar, marşlar söylendi, sloganlar atıldı.



Programın sonunda Boğaçayı Köprüsü etrafında toplanan taraftarlar, meşaleler yakıp, hava fişek gösterileriyle kutlama yaptı.





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