Dünya Antalyasporlular Günü'nde büyük coşku

Antalya'da düzenlenen Dünya Antalyasporlular gününde büyük coşku yaşandı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dünya Antalyasporlular Günü'nde büyük coşku
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07 Temmuz 2022 23:30
Antalya'da "07.07 Dünya Antalyasporlular Günü" etkinliği düzenlendi.

07 Gençlik Antalyaspor Taraftarlar Derneği tarafından Konyaaltı ilçesi Boğaçayı mevkisindeki arazide, "Antalyaspor için bir meşale de sen yak!" sloganıyla düzenlenen organizasyonda, şarkılar, marşlar söylendi, sloganlar atıldı.

Programın sonunda Boğaçayı Köprüsü etrafında toplanan taraftarlar, meşaleler yakıp, hava fişek gösterileriyle kutlama yaptı.

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