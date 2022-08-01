Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda milliler yarışacak!

Kolombiya'da salı günü başlayacak 45. Dünya 20 Yaş Altı Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'yi 10 atlet temsil edecek.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Cali şehrinde yapılacak organizasyonda 170'e yakın ülkeden 1500 atlet yer alacak.



Olimpico Pascual Guerrero Stadı'nda gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye adına yarışacak 4'ü kadın 6'sı erkek 10 sporcunun isimleri şöyle:



Kadınlar:



Gülle atma: Pınar Akyol



800 metre: Dilek Koçak



10 bin metre yürüyüş: Emine Ceylan



3 bin metre engelli: Pelinsu Şahin



Erkekler:



Çekiç atma: Emre Çiftçi



200 metre: Anthony Smith



10 bin metre yürüyüş: Hayrettin Yıldız ve Mazlum Demir



400 metre engelli: İsmail Nezir



Üç adım atlama: Mesut Bülbül.





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