Dünya 1 numarası Swiatek 4. tura yükseldi

Dünya kadınlar bir numarası Iga Swiatek, Fransa Açık'ta Çinli Xinyu Wang'ı eleyen Swiatek 4. tura yükseldi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Dünya 1 numarası Swiatek 4. tura yükseldi
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03 Haziran 2023 19:24
Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların dünya 1 numarası Iga Swiatek ve erkeklerin dünya 4 numarası Casper Ruud, rakiplerini geçerek 4. tura yükseldi.

Başkent Paris'te düzenlenen turnuvanın 7. günündeki tek kadınlar 3. tur maçında 2020 ve 2022 Fransa Açık şampiyonu Polonyalı Swiatek, dünya 80 numarası Çinli Xinyu Wang ile karşılaştı. 51 dakika süren maçı zorlanmadan 6-0'lık setlerle 2-0 kazanan Swiatek, tur atladı.

Kadınlarda geçen yılın finalisti ABD'li Coco Gauff (6), Rus Mirra Andreeva'yı 6-7, 6-1 ve 6-1 biten setlerle 2-1 yenerek 4. tura çıktı.

CASPER RUUD 4. TURDA

Tek erkeklerde geçen sene final oynayan Norveçli Casper Ruud (4) ise Çinli Zhizhen Zhang'ı 3-1 (4-6, 6-4, 6-1, 6-4) mağlup etti.

Erkeklerdeki günün diğer maçlarında Japon Yoshihito Nishioka (27), Brezilyalı Thiago Seyboth Wild'ı 3-2 (3-6, 7-6, 2-6, 6-4, 6-0), Arjantinli Tomas Martin Etcheverry, Hırvat Borna Coric'i (15) 3-0 (6-3, 7-6, 6-2) ve Şilili Nicolas Jarry, ABD'li Marcos Giron'u 3-1 (6-2, 6-3, 6-7, 6-3) yenerek 4. tura kaldı.

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