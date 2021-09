Dunston: 'Kazanmak güzeldi, tekrarlamak muhteşem olur!'

Anadolu Efes'in yıldızı Bryant Dunston, THY EuroLeague'de başlayacak yeni sezon öncesi Sporx'ten Hakan Celep'e açıklamalarda bulundu.



İşte Bryant Dunston ile yaptığımız keyifli röportaj:



Geçen sezon yakalanan şampiyonluklardan sonra bu sezon bu unvanları korumanız beklenecek. Artık Anadolu Efes, EuroLeague takımları açısından da 'altın standart' konumunda. Sence şampiyon olmak mı zor, korumak mı?



İlk defa şampiyon olmak her zaman daha zordur. Geçen sezon inişler çıkışlar, sakatlıklar vs. oldu. Fiziksel ve zihinsel olarak çok zordu. Elbette bir kere şampiyon olunca bunu tekrarlamak da kolay değil. 'Kazandım, haydi bir daha kazanayım' diyemiyorsun. Hiçbir zaman şampiyon olmak kolay olmaz. Ancak kazanacağımıza dair iyi bir şansımızın olduğunu söyleyebilirim.



"KALİTE VE KİMYA İLK GÜNDEN BERİ MEVCUT"



EuroLeague finali kaybetmiş ve sonra kazanmış bir oyuncu olarak, mentalitede zihinsel olarak bir değişiklik oluyor mu?



Aslında olmadı. İkinci yılımdı ve bu beni pek etkilemedi, çok genç bir oyuncuydum. Ne beklemem gerektiğini bile bilmiyordum. Birçok şey oluyordu aslında. İkinci kez Anadolu Efes'te finale çıktım. Maçı kaybettim ama daha sabırlı, daha istekliydim. Tecrübe bana orada yardımcı oldu. Birlikte kaldık takım olarak. Bundan bir ders çıkardık. Neleri daha iyi yapmamız gerektiğin öğrendik ve ardından takım olarak şampiyon olduk.



Anadolu Efes bir sezona daha kadrosunu koruyarak başlıyor. EuroLeague'de kadro istikrarını koruyan takımlar başarıya hep daha yakın olmuştur. Bu durumu nasıl yorumluyorsun?



Takımda çok fazla yeni oyuncu olunca, nasıl bir takım olacağını bilemiyorsun. Her şeyi, sistemi, koçun anlayışını vs. öğrenmen gerekiyor. Hep bir öğrenme sürecin oluyor. Aynı takıma sahip olmak çok iyi. Aynı şehirdesin, aynı kültürdesin. Gün gün ritüellerin oluyor. Bana göre hayat daha güzel oluyor. İyi bir çekirdeğin varsa 1-2 takviyeyle birlikte çok daha güçlü bir takım haline geliyorsun. Bizim takımımızda kalite ve kimya ilk günden beri zaten mevcut.



"ÇOK ESNEK BİR TAKIM OLDUK"



Hazırlık maçlarınızın biri dışında hepsini kazanarak geliyorsunuz. Takımda geçen sezona göre hangi noktalar daha iyi sence?



Bence fiziksel kaliteyle alakalı. Geçen sezon uzun süre basketbol oynayamamıştık. Sezon öncesinde bile iyi çalışma imkanımız olamamıştı. Şu an hepimiz formdayız, fitiz, sağlıklıyız.



Bu sezon Anadolu Efes, zorlu ve yoğun bir EuroLeague fikstürüyle başlayacak. Geçen sezon başında bazı bocalamalar yaşanmıştı. Bu zorlanmanın sebebi neydi, sence bu sezon benzeri bir durum yaşanabilir mi?



Geçen sezonun nasıl başladığını biliyorsunuz. Bazı oyuncular pandemiden etkilendi. Bazı oyuncular sakatlık yaşadı. Tam takım olduğumuzda çok iyiydik. Bu sezona tam takım olarak başlayacağız. Ancak, bir avantajı oldu. Bazı oyuncuların yokluğunda nasıl oynayabileceğimizi de biliyoruz. Bunun nedeni de çok esnek bir takım olmamız.



Her oyuncu zaman geçtikçe oyununu değiştirir, farklı yönlere odaklanır. Sen artık olgunlaşan bir oyuncu olarak kendini nasıl tanımlıyorsun?



Kendimi hala genç bir oyuncu olarak görüyorum. Tecrübe sayesinde enerjimi daha akıllıca kullanmayı öğrendim. Yardımı nerede getirmem gerektiği konusunda çok daha iyiyim. Küçük şeyler tecrübeyle birlikte çok daha iyi hale geldi. Çünkü oyunu tecrübeyle çok daha iyi anlıyorsun. Bazı maçlarda daha defansif olmam ama bazı maçlarda hücumda da etkin olmam gerekiyor. Bu tip şeyleri artık daha rahat anlıyor ve uyguluyorsun.



"BİR KEZ KAZANMAK GÜZEL, TEKRARLAMAK MUHTEŞEM"



Anadolu Efes'in Final Four'da yaşananları anlattığı 'A Padlock In Cologne' belgeselinde en sevdiğin sahneler hangileriydi?



Tüm Final Four bana halen rüya gibi geliyor. Birçok muazzam an yaşadık. Zafer, kutlamalar...



Yıllar geçse bile asla hafızandan çıkmayacak Final Four ve şampiyonluk anıları var mı? Hangileri...



Net bir an var aslında. Şampiyonluğu daha yeni kazanmıştık. Keyif alıyorduk, eğleniyorduk. Asistan koçumuz Tomislav Mijatovic'i gördüm. Tebrik etmek için onun yanına gittim. Benden çok daha uzun süre önce buraya gelen ve ben buraya geldiğimden beri takımda olan biri. Onunla iyi kötü birçok günümüz beraber geçti. Yanına gidip 'Evet, başardık, sonunda kazandık' gibi şeyler dedim. Tomislav ise 'Haydi bunu bir daha yapalım' dedi. Ben de 'Ne demek bir daha, daha yeni başardık' dedim şaşırarak. 'Rahatla, sakin ol, gelecek sene yine yaparız' diye devam ettim. Bu benim bakış açım. Bir şeyi başarırsan mutlu ol, kutla ve ardından hemen bunu tekrar etmek için neler yapman gerektiğini düşün. Şampiyonluğu kazanmak güzel ama tekrarlayabilmek muhteşem olur.







"ÇOK KÖTÜ GÜNLERDE BİR YANIMIZDAYDILAR"



Uzun bir süre sonra Anadolu Efes taraftarları yüzde 50 de olsa salona geri dönecekler. Tekrar seyirci önünde oynayacak olmak nasıl hissettiriyor? Anadolu Efes taraftarına bir mesajın var mı?



Harika olacak. Onlarla gurur duyuyorum. Bu takım EuroLeague'in en iyilerinden biri ve taraftarı da en iyisi. Tekrar şampiyon olabilir miyiz bilmiyorum ama onlarla birlikte yeniden deneyeceğiz. Bu yolda vazgeçmeden yürüyeceğiz. Taraftarı da tekrar tribünde görecek olmak harika. Onlar çok kötü olduğumuz sezonlarda bile yanımızda durup 'Tamam, her şey yoluna girecek' diyenlerdi.