Golden State Warriors genel menajeri Mike Dunleavy, genç yıldız Jonathan Kuminga'nın kontratının uzatılmamasına "aşırı tepki verilmemesi gerektiğini" söyledi.



Kuminga, 2023-24 sezonundaki güçlü performansına rağmen çaylak sözleşmesinin uzatılması konusunda Warriors ile anlaşamamıştı. Kuminga'nın yıllık 30 milyon dolar kazanmak istediği, fakat takımın bunu kendisine teklif etmek istemediği belirtilmişti.



Dunleavy, bu durum hakkında medyaya şu şekilde konuştu:



"Kuminga'ya uzatma yapılmaması konusunda aşırı bir tepki olmamalı. Bu işler bazen halledilir, bazen de halledilmez. Yazın bir şeyler yapmayı umuyoruz."



Kuminga, önceki sezonda maç başına 26,4 dakikada 16,1 sayı, 4,8 ribaund ve 2,2 asist ortalamaları yakalayarak kariyerinin en yüksek rakamlarına ulaşmıştı. Warriors'a önemli katkılar sağlayan Kuminga'nın gelişimi, bu sebeple daha da dikkat çekici olmuştu.



Şu anda dört yıllığı 24,8 milyon dolarlık çaylak sözleşmesinin son yılında olan Kuminga'nın bu kontratı alamaması, takımdaki uzun vadeli rolü hakkında bazı soruları gündeme getirmişti.



Takım arkadaşı Draymond Green, Kuminga'nın potansiyeli hakkında yorumda bulunarak, genç oyuncunun 2024-25 sezonunda All-Star seçilmesini girmesini beklediğini belirtmişti.



