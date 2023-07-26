Dündar: 'Gidenlerin yeri dolar'

Altay Başkanı Ayhan Dündar, siyah-beyazlı takımdan ayrılan İsveçli stoper Eric Björkander ve İranlı sol bek Mohammed Naderi'nin yerini dolduracak kalitede oyunculara sahip olduklarını dile getirdi.



Björkander'in Hırvatistan ekibi NK Istra ile anlaşmasının ardından Naderi ülkesinin Tractor FC kulübüyle el sıkıştı. Eski kulübüne dönen Naderi, hazırlık maçlarında görev almaya başladı. Altay Başkanı Dündar ise bu iki oyuncunun gidişiyle kulübe ciddi bir girdi sağladıklarını dile getirdi.



Maaşlarını döviz olarak alan Björkander ve Naderi ile vedalaşmanın planları dahilinde olduğunu kaydeden Başkan Dündar, "Alternatifi olan oyunculardı. Bu dar boğazda bize ciddi maliyetleri vardı. Ekonomiyi iyi yapmak gerekli. Teknik kadro ile değerlendirme yapıp yolları ayırdık. İkisi kalsa çok bir şey değişmeyecekti. Maddi anlamda girdi sağlamış olduk. Sözleşmelerinde ciddi paralar yazıyordu. Altyapıdan gelen oyuncuların da önü açıldı" diye konuştu.



