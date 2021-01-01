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Duncan: "Trash-talk yapmak, tarzım değildi"

San Antonio Spurs efsanesi Tim Duncan, NBA'de neden hiçbir zaman trash-talk yapma yanlısı olmadığını açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
San Antonio Spurs efsanesi Tim Duncan, NBA'de neden hiçbir zaman trash-talk yapma yanlısı olmadığını açıkladı.

Spurs'le beş kez NBA şampiyonluğu kazanmış olan Duncan, The Ringer ile yaptığı bir podcast röportajında, trash-talk yapmanın "oyununun bir parçası olmadığını" söyledi:

"Oyunumun bir parçası değildi sadece. Söyledikleri şeyler, sahada yaptığınız şeyleri üst üste yapmaya devam ettiğinizde ve size bir etkisi olmadığında, onları daha çok etkiliyor ve en nihayetinde daha çok sinirleniyorlar. Benim tarzım da buydu, bunu yapmak benim oyunuma daha uyumluydu."

Duncan, ilkbahar döneminde NBA Hall of Fame'e dahil edilecek.


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